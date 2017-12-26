Έρχεται επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Για σταδιακή επιδείνωση του καιρού από αύριο, Τετάρτη το απόγευμα, και από τα βορειοδυτικά, κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε.
Όπως αναλυτικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ.:
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ (27-12-2017) ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Α. ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
Β. ΤΙΣ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ:
1. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (27-12-2017)
Α. ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ.
Β. ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1200 ΜΕΤΡΑ).
2. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (28-12-2017)
Α. ΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ. ΤΟ ΒΡΑΔΥ Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Β. ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 800 ΜΕΤΡΑ), ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 900 ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1200 ΜΕΤΡΑ).
3. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(298-12-2017)
Α. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Η ΚΡΗΤΗ, ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, Η ΘΡΑΚΗ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.
Β. ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 800 ΜΕΤΡΑ).
Για σταδιακή επιδείνωση του καιρού από αύριο, Τετάρτη το απόγευμα, και από τα βορειοδυτικά, κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε.
Όπως αναλυτικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ.:
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ (27-12-2017) ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Α. ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
Β. ΤΙΣ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ:
1. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (27-12-2017)
Α. ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ.
Β. ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1200 ΜΕΤΡΑ).
2. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (28-12-2017)
Α. ΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ. ΤΟ ΒΡΑΔΥ Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Β. ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 800 ΜΕΤΡΑ), ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 900 ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1200 ΜΕΤΡΑ).
3. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(298-12-2017)
Α. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Η ΚΡΗΤΗ, ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, Η ΘΡΑΚΗ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.
Β. ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 800 ΜΕΤΡΑ).