Sofokleousin.gr
MEDsin.gr
TECHin.gr
Autoin.gr
PLAYin.gr
Betinsider.gr
MarketMonitor.gr
MEDIA τουρκία Βόρειος Κορέα τρομοκρατία κόκκινα δάνεια Marketeye Brexit Paradise papers

Έρχεται επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Δημοσιεύθηκε: 26 Δεκεμβρίου 2017, 13:57 , Τελευταία Ενημέρωση: 26/12/2017, 13:59

Έρχεται επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά
Σχετικά tags
Newsletter

 Για σταδιακή επιδείνωση του καιρού από αύριο, Τετάρτη το απόγευμα, και από τα βορειοδυτικά, κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε.

Όπως αναλυτικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ.:

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ (27-12-2017) ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Α. ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Β. ΤΙΣ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΑ.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ:

1. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (27-12-2017)

Α. ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ.

Β. ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1200 ΜΕΤΡΑ).

2. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (28-12-2017)

Α. ΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ

ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ. ΤΟ ΒΡΑΔΥ Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Β. ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 800 ΜΕΤΡΑ), ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 900 ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1200 ΜΕΤΡΑ).

3. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(298-12-2017)

Α. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Η ΚΡΗΤΗ, ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, Η ΘΡΑΚΗ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.

ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

Β. ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 800 ΜΕΤΡΑ).

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ανοικτά από αύριο τα καταστήματα - Πώς θα λειτουργήσουν

Ανοικτά από αύριο τα καταστήματα - Πώς θα λειτουργήσουν

Αύριο ανοίγουν τα καταστήματα -μετά τη διήμερη διακοπή της λειτουργίας τους - και θα λειτουργήσουν με βάση το εορταστικό ωράριο το οποίο...
Σεισμική δόνηση στην Πάτρα

Σεισμική δόνηση στην Πάτρα

 Σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πάτρα. Η δόνηση σημειώθηκε στις 12.47 το μεσημέρι και το επίκεντρό της εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα από την...
Oι γυναίκες των προσφυγικών καταυλισμών - Μια συγκινητική ιστορία

Oι γυναίκες των προσφυγικών καταυλισμών - Μια συγκινητική ιστορία

Γυναίκες πρόσφυγες που μένουν σε δομές φιλοξενίας στην ελληνική ενδοχώρα μίλησαν στη DW για τη ζωή που άφησαν πίσω τους, για το...
Τουρκία: Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από επίθεση ανταρτών του PKK

Τουρκία: Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από επίθεση ανταρτών του PKK

 Δύο Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από επίθεση ανταρτών του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) στην επαρχία Χακάρι που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, σύμφωνα...
Εισαγγελική παρέμβαση για την ταλαιπωρία εκδρομέων στην εθνική Αθηνών - Λαμίας

Εισαγγελική παρέμβαση για την ταλαιπωρία εκδρομέων στην εθνική Αθηνών - Λαμίας

 Η απίστευτη ταλαιπωρία που βίωσαν μέσα στο χιονιά το απόγευμα της Παρασκευής οι εγκλωβισμένοι στην εθνική οδό, προκάλεσαν την παρέμβαση του Εισαγγελέα...
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 240 οι νεκροί από την φονική καταιγίδα

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 240 οι νεκροί από την φονική καταιγίδα

 Η τροπική καταιγίδα Τεμπίν που σάρωσε μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής τις νότιες Φιλιππίνες προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις, άφησε πίσω της 240 νεκρούς,...
Γερμανία: Αυτοκίνητο εισέβαλε στα γραφεία του SPD

Γερμανία: Αυτοκίνητο εισέβαλε στα γραφεία του SPD

 Ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο των γραφείων του SPD στο Βερολίνο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 58χρονος άνδρας είπε...
Σε εορταστικό κλίμα η κίνηση στην αγορά της Αθήνας

Σε εορταστικό κλίμα η κίνηση στην αγορά της Αθήνας

Το εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων από νωρίς το πρωί, είναι διάχυτο στην ατμόσφαιρα με ευχές και κάλαντα να αντηχούν στα σπιτικά και...
Προτάσεις για στοίχημα!
Δείτε τον καιρό
Newsroom
15:15 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παίρνει «δρόμο» για 1η Οκτωβρίου 2018 η IDD
15:13 - ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ρομπότ ο DJ σε κλαμπ της Πράγας!
13:19 - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σεισμική δόνηση στην Πάτρα
13:13 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Deal Facebook με τη Universal Music
BlogView